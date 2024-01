Lucci scala ancora la classifica della Dakar. E per Meoni junior arriva il miglior risultato

di Luca Amodio

Continua la gara dei due centauri castiglionesi al rally dei rally: sia Lucci che Meoni alla fine della quinta tappa portano a casa quella che finora è la loro migliore posizione nella classifica generale. Per il Leone Castiglionese, come il general manager Gabriele Minelli chiama il "suo" Paolino, arriva la 20esima posizione nella classifica generale. Al termine della prima gara il vice campione della Dakar 2023 per la rally 2 aveva ottenuto la 35esima posizione e poi, chilometro dopo chilometro, eccolo arrivato fino ai primi 20 piloti in gara. Per il numero 17 da questo significa anche il terzo posto nella sua categoria. Nel momento in cui scriviamo si è conclusa la prima parte della tappa numero 6 della dakar che si sviluppa nell’arco di 48 ore, con la seconda e ultima fase proprio oggi. I piloti in gara nella notte si sono fermati ad uno dei sette bivacchi spartani lungo le persone dove hanno mangiato, dormito in tenda in sola compagnia degli altri piloti in gara. Per tutta la notte i concorrenti della competizione non hanno potuto prendere in mano i loro cellulari né hanno potuto comunicare con l’esterno.

Stamattina alle 8,40 è in programma la ripartenza il cui esito si conoscerà soltanto a fine giornata. Per ora Lucci dopo i primi 420 km di prova speciale, mantiene nello stage, cioè nella tappa, la tredicesima posizione assoluta e la terza di categoria. "Forza Paolo, stai facendo una grande Dakar", scrive su Facebook uil suo general manager, Minelli, sempre pronto a commentare la gara del suo pilota. Va avanti anche la gara di Gioele Meoni che alla quinta tappa conquista la 39esima posizione, il suo miglior risultato, balzando fino al gradino 57 della classifica. Ma lo ricordiamo ancora che per Meoni Jr questa non è un’esperienza puramente agonistica: qui alla Dakar il castiglionese sta correndo per il suo progetto di solidarietà Dakar4Dakar per portare avanti progetti scolastici e sociali in Senegal, proprio sulle orme del padre Fabrizio.