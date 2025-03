Lupino vola su Fabalia. Oggi Il Gran Prix finale

Ancora la bandiera italiana a sventolare sul pennone più alto della categoria 145 a fase consecutive del Toscana Tour. Una sfida sugli ostacoli valevole per il Longines Ranking List e qualificante per il Gran premio di domani. A vincere è stato il caporale dell’Esercito Nico Lupino, che per molti anni è stato il cavaliere di punta dell’Arezzo Equestrian Centre, dove ha costruito la sua lunga carriera. Ieri in sella a Fabalia ha chiuso la gara con il netto sugli ostacoli ed il tempo di 27“86 in un percorso di nove ostacoli, seguiti da altri sei salti nella seconda fase. In seconda posizione l’Irlanda con Susan Fitzpatrick in sella a Lovely Stassi Ps e in terza posizione l’amazzone tedesca Elisabeth Meyer con Zensation 2. Quarta posizione per il graduato dell’Esercito Guido Franchi con For Cacaria Ps e poi ancora i cavalieri italiani Riccardo Pisani e Natale Chiaudani. L’attenzione ora è tutta sul Gran Prix che chiuderà queste prime due settimane di Toscana Tour. A sfidarsi sugli ostacoli i migliori binomi della settimana. In lizza tra gli altri la Germania con Michael Viehweg, Kai Ruggaber, Elisabeth Meyer, la Svizzera con Jason Smith, la Gran Bretagna con Jack Whitaker, la Svizzera con Tamara Schnyder, la Spagna con Fernando Fourcade. E poi una schiera di cavalieri italiani, tra cui Emilio Bicocchi, Guido Franchi, Nico Lupino, Natale Chiaudani, Neri Pieraccini, Roberto Turchetto, Federico Ciriesi, Giacomo Casadei e Arnaldo Bologni.

Sonia Fardelli