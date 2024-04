L’urlo di Malvina. "Il tifo e la spinta del PalaDozza per l’Europeo»

Con un faccia a faccia degno del climax che si raggiungerà oggi sul ring del PalaDozza, è andato in scena ieri il primo confronto a distanza tra Pamela Malvina Noutcho Sawa e Jordan Barker Porter (7-2-0) che si contenderanno questa sera la cintura vacante del titolo europeo Ebu Silver dei pesi leggeri.

Prima di incrociare i guantoni, l’allieva di Alessandro Dané e Franco Palmieri ha partecipato alla pesa ufficiale nella sede di Emil Banca con la sua avversaria e agli altri pugili impegnati nella Bolognina Boxing Night, la grande serata organizzata dalla Bolognina Boxe con il supporto di Promo Boxe di Mario Loreni.

Sorridente in volto ma concentrata, la pugile infermiera, ancora imbattuta (6-0-0 il record), si è detta pronta per la grande sfida del PalaDozza che riporta la boxe in Piazza Azzarita dopo 12 anni dall’ultima apparizione di un ring nel palazzetto dello sport bolognese, la prima volta per un match femminile che mette in palio una cintura internazionale.

"Siamo arrivati agli sgoccioli – racconta Malvina –. Dopo il peso, saranno ‘botte’. E’ stata un’occasione per iniziare a studiare la mia avversaria, dall’altezza alla sua impostazione fisica. Dopo l’emozione entrerò in concentrazione totale. Abbiamo fatto una buona preparazione, tutto quello che potevamo fare è stato fatto. Starà a me dare il meglio sul ring. Spero che vengano tantissime persone a vedermi, ho bisogno del tifo. La gente che urlerà il mio nome mi aiuterà a non mollare fino al gong e dare il massimo".

Malvina contro Barker Porter sarà il clou, alle 22, di una serata che vedrà andare in scena un totale di cinque incontri professionistici, con l’esordio tra i professionisti di due atleti della Sempre Avanti, la ventitreenne peso piuma Bianca Matia Tessari, che affronterà la croata Marijana Dasovic e il massimo Dimitri Tonishev contro Michele Ogliari, compagni fuori dal ring e pronti ad aprire il programma pro dalle 20.

A seguire due welter Kevin Mustafaj della Bolognina Boxe, che affronterà il serbo Marko Petrovic e Antonio Licata che incrocerà i guanti con lo sloveno Edin Sejdinovic.

A cornice, dalle 19,30, i giovanissimi dilettanti della Bolognina Boxe, con la serata che sarà aperta dall’inno di Mameli cantato dal tenone Cristiano Cremonini.

Al PalaDozza intanto è tutto pronto, con le vendite dei biglietti che hanno ampiamente superato i 1.500 tagliandi soltanto online e una grande affluenza prevista ai botteghini nelle ore precedenti il match. Voce ora al ring: Bologna è pronta a sostenere Pamela Malvina.