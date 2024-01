Lutto. Atletica Sestese piange il presidente Neri

Grande dolore nel mondo dello sport sestese per la scomparsa, all’età di 79 anni, di Pietro Neri presidente dell’Atletica Sestese Femminile dal 1987 ad oggi. Sotto la sua guida appassionata – come ricorda la FIDAL nazionale con il presidente Stefano Mei – il club sestese, in particolare negli anni Novanta, aveva ottenuto decine di successi a livello nazionale, tra i quali lo scudetto con la squadra juniores di corsa campestre. Con il team di tecnici che aveva voluto creare e formare poi Neri, che era stato anche consigliere del Comitato regionale FIDAL, aveva scoperto diverse atlete che poi hanno ottenuto grandi risultati in Italia e non solo. Vicinanza alla società, alla moglie Lucia e al figlio Domenico, ha espresso anche in un post l’Atletica Sestese asd con il presidente Giancarlo Nutini, i membri del Consiglio Direttivo e tutti i componenti della società. I funerali di Pietro Neri, partecipatissimi, sono stati celebrati ieri pomeriggio alla Pieve di San Martino.