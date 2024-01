Lutto nell’atletica. L’Assi Giglio Rosso piange Puccianti: "Forza della natura»

Lutto nel mondo dell’atletica leggera per la scomparsa, avvenuta a 70 anni, di Riccardo Puccianti brillante interprete di fondo e mezzofondo e fondo a livello giovanile, con la maglia dell’Assi Giglio Rosso negli anni Settanta. "E’ stato un atleta importante per la nostra società e anche dopo aver smesso è sempre rimasto legato all’ambiente e ai valori di appartenenza", dice il presidente dell’Assi Giglio Rosso, Marcello Marchioni. Puccianti ha avuto come maestri due leggende dell’atletica fiorentina (e non solo): cresciuto nell’Asa Biagioli sotto la guida di Franco Lachi, è stato allenato nell’Assi Giglio Rosso da Ernesto Ciani.

"Era una forza della natura", ricorda il direttore sportivo del club biancorosso, Gerardo Vaiani Lisi che sottolinea i due titoli italiani juniores sui 5000 metri dell’atleta pratese.

Piero Giacomelli, suo compagno di squadra mette in risalto il valore di quel gruppo di atleti: "Eravamo in buona compagnia, con Roberto Volpi, Stefano Grazzini e Gianni Del Buono. Riccardo fin dal 1971, nella categoria Allievi, si faceva valere. Sui 1.000 metri vantava tempi di 2’.31“ e anche sui 3.000 otteneva un ottimo 9’.45“. Due anni dopo, da juniores, siglava la miglior prestazione toscana sui 5000".

Il funerale si terrà oggi alle 15 alla chiesa di Santa Caterina de’ Ricci in via Lepanto a Prato.

Roberto Davide Papini