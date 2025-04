Manuel Cortesi trionfa al Derby Italian Open con Frozen Sven

Lo scorso anno Manuel Cortesi era stato l’Uomo da un milione di dollari, con la vittoria a Parigi nel Million Dollar Reiner Nrha (la National Reining Horse American), ovvero la tappa europea del circuito texano appunto di reining, la specialità equestre di stampo americano che prevede, con l’uso delle redini, di far svolgere al cavallo una serie impressionante di esercizi.

E nei giorni scorsi il forlivese classe 1992 si è aggiudicato un altro titolo assai prestigioso, il Derby Italian Open a Cremona col suo Frozen Sven. "Ha cinque anni – racconta lo stesso Cortesi – e lo cavalco praticamente dall’inizio del suo addestramento: è un cavallo che ha un grande cuore ed è in grado di eseguire tante manovre come lo sliding stop, lo scivolamento sulla sabbia, o lo spin, cioè girare su se stesso. Tutte manovre che portano crediti: infatti alla fine ha fatto segnare ben 228 punti", cifra che non dirà nulla detta così, ma che è davvero molto elevata.

La gara è stata "da subito più che positiva: già in qualifica eravamo primi e dopo tre giorni c’è stata la finale che abbiamo vinto con Frozen Sven a confermarsi un gran cavallo. La finale, poi, è stata davvero molto emozionante: sono entrato per ultimo tra la cinquantina di finalisti. L’adrenalina era alle stelle e gli spalti pieni: sapevo che per vincere avrei dovuto ottenere un punteggio altissimo, superiore almeno a 226. E così è stato. la nostra gara di gran lunga migliore".

Naturalmente aleggia ancora nell’aria la grande vittoria di Parigi. "Quella è stata una gara unica in Europa. Poi hanno deciso di non farla più anche per le enormi spese sostenute per realizzarla. L’ho vinta con July Joe Snap, un cavallo di sei anni, e sicuramente è stata una delle più importanti della mia carriera. July Joe Slip è un altro cavallo con cui gareggio da sempre e li abbiamo dato il massimo. Per me è un cavallo speciale: il proprietario era un mio amico, Giacomo, che non c’è più e quando lui è mancato ho iniziato a montarlo io. Ora vorrei andare, con questo cavallo negli Stati Uniti a fare un’altra gara molto importante, forse anche più di quella di Parigi, che si terrà negli Usa a luglio, una sorta di Campionato del Mondo per professionisti".

Solo negli ultimi due anni nel carnet di Manuel Cortesi sono finiti nel 2023 l’European Futurity Open, il German Futurity Open (replicato nel 2024), il Futurity 4 anni Open e poi nel 2024 l’Open Derby (ora bissato anche in questo 2025), il derby 100x Francia Open, il Futurity Open oltre al Million Dollar.

Cortesi si allena nel maneggio di famiglia, realizzato 35 anni fa dal padre, il Cortesi Stable, abbinato all’azienda agricola Piero Cortesi in via Scardavilla a Forlì. "Mi alleno tutto il giorno, dalla mattina fino alle sei di sera, cavalcando cavalli diversi, magari facendo qualche pausa spazzolandoli, sellandoli o lavandoli per entrare in perfetta sintonia con loro. Quando smetterò con le gare? Non certo ora".