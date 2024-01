Maratonina della Befana all’Isolotto, le foto e la classifica

Firenze, 6 gennaio 2024 – Il cielo impietoso ha scaricato tutto quello che poteva sugli oltre 750 partecipanti della 49esima edizione della Maratonina della Befana organizzata dall’Isolotto, ma non ha intimorito gli oltre 750 partecipanti a questa gara che tradizionalmente inaugura l'attività agonistica a Firenze.

LA CLASSIFICA

Il collaudatissimo percorso, col caratteristico attraversamento dell'Arno con la passerella pedonale collocata sotto al Ponte dell'Indiano, è sempre un qualcosa che attrae e affascina e poi attraverso il Parco delle Cascine un ulteriore cameo per questa gara eccezionalmente organizzata dagli uomini dell'Up Isolotto, che hanno saputo ben gestire, anche con grande sacrificio, le avverse condizioni meteo.

Anche in questa occasione vince la solidarietà in quanto parte del ricavato è destinato alla Ami Versilia che si occupa delle adozioni a distanza ed all'associazione che porta l'attenzione alle malattie rare "Charcot Marie Tooth". All'arrivo tradizionale calza della Befana per tutti i partecipanti. Servizio fotografico a cura della ETS Regalami un sorriso.