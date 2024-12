Marco Becattini: "Punti preziosi per il Terranuova nonostante il pareggio con il Flaminia"

Classifica invariata, ma per Marco Becattini fare punti in questa fase del campionato è sempre utile. Lo ha sottolineato domenica a margine della gara interna con il Flaminia terminata con un pareggio.

"Per noi quando si smuove la classifica è sempre importante - ha affermato l’allenatore - e siamo contenti della reazione che abbiamo visto rispetto alla gara con il Poggibonsi. La squadra ha lottato e ha buttato il cuore oltre l’ostacolo. Il gol degli avversari è stato frutto di un nostro errore, viceversa sull’1-1 abbiamo avuto delle occasioni per le quali era più facile fare gol che sbagliarlo".

Per Becattini il risultato non è da buttare visto che il Flaminia, data la sua storia, non dovrebbe essere relegato al penultimo posto. "Siamo contenti dell’atteggiamento della squadra e della reazione - ha aggiunto - poi dobbiamo limare alcuni difetti perché in alcuni frangenti ci siamo fatti male da soli".

Per il tecnico non è un problema se la vittoria manca dal 2 novembre con il Siena, l’importante è non cadere in brutte prestazioni. Intanto i biancorossi sono già tornati a lavoro per preparare il derby di domenica con il Figline. Tra i tanti ex gialloblu oggi in riva al Ciuffenna spicca proprio l’attuale trainer del Terranuova.

"La gara si prepara coma abbiamo preparato quelle precedenti - ha spiegato - con l’obiettivo di scendere in campo a dare il 100% confrontandosi con squadre che sicuramente sono più forti di noi. All’inizio dell’anno, per esempio, non pensavamo di trovare il Figline a pochi punti di distanza. Sarà un campionato imprevedibile e difficilissimo".

Nel frattempo proseguono i movimenti in uscita del mercato invernale. Il club di piazza Coralli ha infatti risolto consensualmente con il difensore Lorenzo Neri, in rosa dal 2019, tra i protagonisti della prima storica promozione in serie D. "Grazie di tutto Lorenzo - si legge in una nota diffusa dal sodalizio terranuovese - sono stati 6 anni intensi e pieni di soddisfazioni. Insieme abbiamo superato tutti gli ostacoli. Un abbraccio grandissimo, in bocca al lupo e buona fortuna".