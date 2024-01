Martin roger migliore in campo. Viadana, un pomeriggio come nelle favole. Batte Petrarca nel finale e si prende la vetta Viadana batte il Petrarca 19-18 e si prende la vetta della classifica di Serie A Elite. Martin Roger risolve il match con un piazzato a 3 minuti dalla fine. Viadana domina il match, con Roger migliore in campo.