Master. Campionati Italiani Indoor di Ancona, undici medaglie per la Track & Field

Ottimi risultati per la Track&field Master Grosseto ai campionati italiani Indoor master di atletica di Ancona. Sono ben undici le medaglie totali conquistate dagli atleti grossetani: due ori, quattro argenti e cinque bronzi. Donne protagoniste grazie a Marcella Municchi che si conferma campionessa d’Italia nei 3000 F55 e ad Anna Bencivenga alla prima maglia tricolore in carriera al coperto nella marcia F60. Per Municchi triplo impegno che frutta un bronzo nei 1500 ed un settimo posto negli 800. Marcia come sempre protagonista: medaglia d’argento per Biagio Giannone tra gli M80, seconda (F50) Sandra Franceschini con un super tempo battuta solo dalla primatista italiana, argento anche per Teresa Aufiero categoria F75, che bissa il giorno successivo il secondo posto nei 200 con qualche rammarico. Le altre medaglie di bronzo sono state vinte da Claudio Nottolini nei 3000 M60 con un tempo di prestigio, da Alessandra Canuti ancora nella marcia F45 ; e da Angela Mazzoli, bravissima ad arrivare sul gradino più basso del podio sia nei 3000 che nei 1500 F60. Ottime le prestazioni anche di Renato Goretti quarto e sesto su 800 e 400 M70, di Corrado Carbonaro quinto nella marcia M75 e di Gabriele Lubrano che dopo il bronzo nel cross della settimana passata giunge quinto nei 3000 M50 dopo una coraggiosa gara di testa. Prossimi impegni i campionati di società di marcia su strada, le staffette di cross ed i campionati europei in Polonia alla fine di marzo.