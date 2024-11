Memorial Baldi, che spettacolo. Daitan Sonic primo in solitaria. E l’8 dicembre tocca al Gp Duomo

Lo splendido Daitan Sonic, con driver Tony Young, in 1.14.2 si isola sui 2020 metri di pista grande e vince il Memorial Ubaldo Baldi. La corsa si è disputata all’ippodromo Visarno ‘Cesare Meli’ in una bella giornata di sole, ma disturbata da un vento gelido a raffiche. Un convegno di trotto di buona qualità, con al centro delle corse il prestigioso Premio Baldi (montepremi euro 13.200) un handicap per 5 e 6 anni distribuito su due nastri a 2020 e 2020 metri senza autostart. Alla giravolta erano otto i trottatori in azione, Corcovado si portava in testa su Dolly Effe e cedeva poi il passo al determinato Daitan Sonic, sotto la regia di Antonio di Nardo. Il leader, allievo di Gennaro Casillo e alfiere della storica scuderia Opitergium, reduce da un successo romano sulla media distanza, raggiungeva il primo km senza forzare. Il battistrada Daitan Sonic poi accelera con un quarto in 29.9, seguito da tre frazioni veloci in 14.4, 14.3 e 14.1. Grazie ad un secondo km eccellente Daitan Sonic si isolava imponendosi con netto vantaggio in 1.14.2, mentre Dolly Effe in 1.14.9 precedeva Corcovado, Darwin dei Greppi e il penalizzato Cardoso Dr. Daitan Sonic in premiazione si faceva ammirare per il modello morfologico e la perfetta ed invidiabile muscolatura. Per il figlio di Chapeau è stata questa la 14° vittoria in 36 uscite, pagando euro 1,65 al betting. Cavallo in piena forma tecnica ed atletica.

Al Visarno si annuncia un finale di stagione molto interessante, con questo calendario di Trotto nel quarto trimestre 2024 incentrato sullo storico Gp Duomo, manifestazione di rilevanza internazionale. Queste le prossime giornate di corse. Novembre: martedì 19 e 26. Dicembre: martedì 3, domenica 8 Gran Premio Duomo, martedì 10, martedì 17, martedì 24 e venerdì 27.

Francesco Querusti