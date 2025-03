Memorial Duran al palasport. Il più atteso è Cristofori

Sabato 22 marzo, riflettori accesi sul ring del palasport per ospitare il 24^ Memorial Carlos Duran. Si tratterà in pratica di due manifestazioni al costo di una sola, con protagonisti 6 professionisti amministrati dall’ex campione italiano, europeo e mondiale e 8 dilettanti della Pugilistica Padana. Inizio alle 18 con due match professionistici (il debuttante medio Andrea Solaro e la campionessa italiana ex sfidante iridata Wbc, Michela Braga) e 4 dilettantistici. E’ prevista quindi la sosta di circa un’ora e alle 21 si ricomincerà con altri 4 incontri professionistici e altrettanti dilettantistici. Attesissimo il rientro del beniamino di casa Nicola Cristofori, già detentore del titolo tricolore e del Mediterraneo Ibf, che si cimenterà per la cintura Continentale Ubo dei pesi medi e il superleggero imbattuto Nicolò Amore, che nell’ultima riunione al palapalestre entusiasmò gli spettatori contro il colombiano Oses. Poi lo spettacolare guerriero Mohamed Nasri, l’italo-ferrarese diventato un prediletto del pubblico e infine, a completare il sestetto dei prof. una grande speranza italiana dei supermedi, vale a dire il giovane Yohan Acosta di radici dominicane. I ragazzi della Pugilistica Padana inseriti nel prestigioso cartellone sono Tetiana Omelchuk, Marco Giori, Zoran Suljic, Awais Nazakat, Santiago Casolari, Osmane Ba, Pierpaolo Mosiello, Ali Marcel Valdevit.

Gualtiero Becchetti