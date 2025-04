Mens Sana Pattinaggio Corsa trionfa ai Campionati Regionali di San Miniato

E’ stata una Mens Sana Pattinaggio Corsa stellare quella che ha gareggiato al circuito di San Miniato di Pisa. I biancoverdi hanno conquistato i Campionati Regionali su pista e staccato il pass per i Campionati Italiani, che si svolgeranno a Trapani. Ad aprire le danze sono stati i piccoli mensanini guidati dal tecnico Lucrezia De Palma. I giovanissimi hanno portato alto l’onore della Polisportiva Mens Sana 1871. Per le categorie Giovanissimi ed Esordienti hanno partecipato: Noemi De Caro, Filippo Dell’Orto, Amanda Fé, Nicolas Guglielmi, Christian Vogt e Andrea Zampi. Al successo dei piccoli si sono aggiunte le medaglie di Ragazzi 12, Ragazzi, Allievi, Junior e Senior. I protagonisti sono stati, per la categoria Ragazzi 12: Allegra Allegri, Christian Allegri e Diego Marzi. Per la categoria Ragazzi: Martina Giudilli, Viola Pasquini, Elisa Savastano, Romeo Chiumiento e Tommaso Giannettoni. Per la categoria Allievi: Sara Angiolini, Giulia Mattii, Domiziana Meiattini, Cosimo Di Bello, Pietro Giannettoni, Riccardo Lomagistro e Tommaso Marzucchi. Per la categoria Junior: Emma Casasole, Matilde Cherubini, Sofia Paola Chiumiento, Rita De Gianni, Mia Riccio, Chiara Rosucci, Giulia Serafin, Guglielmo Lorenzoni e Marco Pieraccini. Per la categoria Senior: Lucrezia De Palma, Margherita Minghi, Giorgia Valanzano, Gabriele Cannoni e Duccio Marsili. Da sottolineare la prestazione di Rebecca Benvenuti che ha onorato con successo la divisa biancoverde.