Mercato. Ritorna nel mirino il sogno Alessandro

Il campionato ripartirà con l’inizio del girone di ritorno domenica 7 gennaio, quando al ‘Morgagni’ farà tappa la pericolante formazione bolognese del Progresso. Il Forlì intanto lavora e sosterrà oggi (ore 14) all’Antistadio un allenamento congiunto a porte chiuse con la Primavera del Cesena dell’ex tecnico biancorosso Nicola Campedelli. Seguirà, domani, una seduta mattutina, l’ultima del 2023, dopodiché Gaiola e compagni usufruiranno di un giorno di riposo. La ripresa è in programma già per il 2 gennaio.

Novità succulente filtrano intanto dal mercato. La prima: il Forlì è in corsa per Danilo Alessandro. Ieri il 35enne esterno offensivo romano – tre promozioni in serie C (Cesena, Seregno e Lumezzane) – ha risolto consensualmente il contratto che lo legava alla Samb, con cui nella prima parte di stagione ha totalizzato 16 presenze condite da 3 gol, e adesso avrà tempo fino al 6 gennaio per trovare una nuova sistemazione. Il Forlì c’è, ma dovrà usare argomenti convincenti per sgominare la nutrita concorrenza: sulle tracce di Alessandro infatti, stando al suo entourage, si sono fiondati anche l’Avezzano e diversi club laziali del girone F di serie D, a cui il forte attaccante, propenso ad avvicinarsi a casa, ha dato la precedenza.

L’alternativa potrebbe essere rappresentata dal 32enne Gianluca Turchetta, il ‘Pifferaio Magico’, già biancorosso nel 2015-16 e ora in C alla Casertana dove ha racimolato appena 61’ spalmati su 5 gettoni.

m. lo.