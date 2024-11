Milano-Cortina, inizia la rincorsa. Marchetti in Corea, poi in Cina

Ventisei anni, un sito internet che racconta le sue avventure agonistiche e i suoi obiettivi. E una vita a testa in giù. Senza paura.

E’ la storia di Giovanni Marchetti, nato a Bologna il 16 marzo 1998, che sogna di essere uno degli azzurri che prenderanno parte ai Giochi invernali di Milano-Cortina 2026. Giovanni è stato per anni uno dei punti di forza della Virtus atletica. In quindici anni di attività ha messo insieme titoli italiani e medaglie tra under 23 e assoluti.

Poi ha scoperto lo skeleton, o meglio di avere un’ottima predisposizione per questa sorta di slittino con il quale si scende a grande velocità, in posizione prona, con la testa davanti e i piedi dietro.

La slitta dello skeleton è più sottile e più pesante di quella dello slittino, ma consente al guidatore un migliore controllo, rendendolo così maggiormente sicuro il mezzo. Giovanni fa parte del Centro Sportivo Esercito e, questa militanza, da alcune stagioni, gli permette di allenarsi ai massimi livelli e inseguire il sogno olimpico.

La strada per arrivare a Milano-Cortina 2026, però è ancora lunga. Anche se Giovanni ce la sta mettendo tutta. E le cose si stanno mettendo al meglio perché ha vinto una selezione e parteciperà alle prime gare di Coppa del Mondo.

All’inizio del mese è partito per la Corea e, adesso, contro i migliori al mondo, cercherà di caricare il suo talento e le sue ambizioni sullo skeleton, per andare sempre più veloce. Anche se è il primo a sapere che le qualificazioni per Milano-Cortina scatteranno a ottobre dell’anno prossimo. Intanto queste prime prove sono la dimostrazione che il percorso intrapreso dall’ex virtussino, oggi nell’Esercito, è quello giusto.

L’esperienza che maturerà in queste prove saranno fondamentali per acquisire gli strumenti necessari per preparare, al meglio, la prossima stagione.

Giovanni sarà sulla pista di Pyeonchang (quella olimpica del 2018) il 16 e 17 novembre, la gara sulla pista olimpica di Pechino 2022 invece sarà il 23 novembre. Il ranking per il momento è azzerato e ripartirà con la prima gara di Coppa del Mondo. In generale, però, il bolognese Giovanni Marchetti, un passato nell’atletica leggera, fa parte del terzetto azzurro che usa lo skeleton per arrivare fino a Milano-Cortina 2026. E con Giovanni, in un ipotetico equipaggio, troviamo Amedeo Bagnis e Mattia Gaspari.