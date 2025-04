Mirko Savoretti trionfa al Trofeo dei Millecinque di Osimo

Il recanatese Mirko Savoretti (Caccialanza Milano) ha vinto la quarta edizione del Trofeo dei Millecinque, gara di alto livello, riservata ad individualisti di categoria A, organizzata dalla Bocciofila Casenuove di Osimo. Il giocatore recanatese si è assicurato il montepremi in una manifestazione a cui ha partecipato un selezionatissimo parterre di 52 campioni che si sono sfidati agli ordini della direttrice di gara Jenny Bartolacci. La gara si è trasformata in un trionfo per la società bocciofila del Caccialanza Milano con il secondo posto di Luca Viscusi. La finale tra i due compagni di squadra (Savoretti e Viscusi sono, insieme, campioni del mondo nella coppia) si è conclusa con il punteggio di 10-2 per il marchigiano, più preciso in tutti i fondamentali del gioco.

In semifinale Savoretti aveva battuto 10-7 l’abruzzese Gianluca Formicone (Vigasio-Villafranca), un altro top player ed ex campione del mondo. Quarto posto per Marco Sabbatini (Castelfidardo) che in semifinale ha dovuto cedere il passo a Viscusi.