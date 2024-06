Misano di fuoco. Bulega secondo in gara1. Razgatlioglu imprendibile

Finisce con un secondo posto, la gara1 sul circuito di casa per Nicolò Bulega. Il 24enne di San Clemente è il primo tra le Ducati, ma deve lasciare il passo a Toprak Razgatioglu, che con la sua Bmw ha dominato la prima sfida sul circuito "Marco Simoncelli" di Misano per il Gran Premio dell’Emilia Romagna in Superbike. Il turco riesce così a operare il sorpasso in vetta alla classifica e ad arrivare a quota 142, con Bautista ora secondo a 139 e Bulega vicinissimo alle due lepri con 129. È battaglia vera, così come lo è stata questa gara, almeno nei primi giri. Fuori subito Rea, mentre all’inizio è stato Gardner a menare le danze, ma con Razgatioglu subito dietro, con l’evidente intenzione di sorpassare da un momento all’altro. Il ritmo del turco è apparso fin dai primi giri insostenibile, Gardner è stato superato e di lì in avanti non ce ne è stato per nessuno. L’australiano si è perso nelle retrovie e le posizioni d’onore sono state affare ben presto delle rosse di Bautista e Bulega, con quest’ultimo bravo a superare il compagno nel team Ducati Aruba Racing e a controllare fino al traguardo per la seconda posizione. Alla fine, Razgatioglu ha vinto con 1“7 su Bulega e 3“1 su Bautista, col gruppetto dei tre che ha staccato in maniera netta tutti gli altri, a partire dal quarto, Locatelli, finito a oltre 10“. A seguire Lowes, Gardner, Iannone, Van del Mark, Petrucci e Lecuona. In classifica generale, dopo le prime tre posizioni, ecco Lowes in quarta con 104, poi Locatelli (77), Iannone (73), Van der Mark (66), Gardner (64), Petrucci (54) e Aegerter (46). Oggi Superpole alle 11 e gara2 alle 14, con Bulega alla ricerca del miglior ritmo possibile per cercare di accorciare le distanze dalla vetta della classifica, ancora vicinissima. Il tutto prima della ripresa di luglio a Donington.