Mma e lotta: a roma. El Haddani vince l’oro in Coppa Italia

L’Usil (Unione Sportiva Imolese Lotta) sta crescendo e sempre più iscritti e appassionati si avvicinano al sodalizio imolese. Sabato scorso a Roma è si è disputata la Coppa Italia di mma Federkombat. Tre i partecipanti da Imola tra cui spicce Badr El Haddani medaglia d’oro nelle cinture blu 74.8 kg con due match vinti ai punti e uno per resa. Hanno partecipato anche Rayan Hidara e Gheorghe Salcutan. Domenica, sempre a Roma, si è svolta anche la decima edizione dell’evento Bjj Italia in cui l’Usil ha ottenuto sette medaglie per cinque atleti. Matteo Cortecchia ha vinto l’oro nella categoria 61.5 kg cinture bianche così come Gheorge Salcutan nella categoria 85.5 kg cinture viole mentre è argento nell’open weight. David Scott Campbell si è classificato terzo nella categoria 73.5 kg cinture bianche, Paolo Cordone argento nella categoria 67.5 kg cinture blu e bronzo nell’open weight cinture blu, Gabriele Giallorenzo bronzo 78.5kg cinture viola.

m. m.