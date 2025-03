Mma, kick boxing e muay thai: si comincia alle 14 al PalaRuggi. Blaze, i gladiatori si sfidano in gabbia

L’attesa è terminata. Oggi è il giorno di Blaze, giunto alla terza edizione, l’evento più importante di sport da combattimento che fanno sulle rive del Santerno. Il galà è organizzato dalle società sportive Usil e Pro Fighting, da anni impegnate in particolare con Andrea Minguzzi (ex campione olimpico di lotta) e Matteo Valentini in una stretta collaborazione per la diffusione e divulgazione di questi sport. Al PalaRuggi si comincia alle ore 14 con l’undercard e alle 20,30 ci sarà la maincard con gli incontri più attesi fra fighter professionisti. Tra i match più caldi c’è quello del nuovo prospetto della Pro-Fighting Bellaria, Enea Fiorni, già conosciuto dagli spettatori per il ko inflitto nella scorsa edizione ai danni di Ben Ezzedine, che affronta il più blasonato Danilo Andrulli della Dynamic Center Matera, tre volte campione italiano, medaglia di bronzo ai mondiali Wako e medaglia d’oro della Wako World Cup 2024.

Gli atleti imolesi impegnati nella terza edizione del ’Blaze fight event’ sono diciassette. Amin Aarafa, Alex Bertinazzi, Nicolae Bordian e Gheorghe Salcutan che saranno protagonisti nella maincard serale, mentre nel pomeridiano salgono sul ring Imad Lakhlifi, Enriko Bucur, Anna Mesina, Cesare Patrignani, Juerm Feta, Abdelrahman Nawarah, Mahdi Houidi, Agata Ungarelli, Lorenzo Galfano, Simone Conti, Irene Conti, Giulia Conti e Al Mahdi Bouasria.

Nella mma, dalle ore 22, in gabbia, oltre a Salcutan contro Osama Imoui e Bertinazzi opposto a Lorenzo Pasqualetto, fanno parte della maincard gli incontri Gabriele Varesano contro Stefan Stoica, Tanio Pagliericcio contro Ilie Meriacre e Valik Potyrlyu contro Albert Serpeti.

Ma non solo sport, ci sarà infatti anche la musica con il cantautore Fulvio Be, special guest che presenterà alcuni dei propri brani.

Insomma, una giornata da non perdere al PalaRuggi trasformato per una volta in un gigantesco ring.