Mondiale di canottaggio. Sostegni vince l’oro

Limite sul tetto del mondo. L’impresa è riuscita a Leonardo Sostegni, che al campionato iridato Under 19 in Canada ha vinto l’oro con il quattro senza azzurro insieme ai compagni Paoli, Bancora e Cassina. Dopo aver dominato la batteria di semifinale, l’equipaggio italiano si è ripetuto anche in finale. La Romania prova a sorprendere i giovani italiani con una partenza sprint, ma la barca tricolore rimane incollata ai campioni del mondo in carica e prima di metà gara opera il sorpasso iniziando a imporre il proprio ritmo. Ai mille metri, infatti, Sostegni e compagni comandano con quasi tre secondi di vantaggio su Gran Bretagna e Romania, insidiata dalla Cina. La progressione del quattro senza italiano è poderosa, con le rivali che ben presto non possono che sfidarsi per le altre due medaglie. A 500 metri dall’arrivo, infatti, il portacolori della Canottieri Limite e soci sono saldamente al comando con un vantaggio di oltre tre secondi su britannici e cinesi, mentre crollano i rumeni. L’ultimo tratto di gara è un dolce countdown verso l’oro. "Un’enorme soddisfazione, frutto di un lavoro importante e costante nel tempo. Grazie a Leonardo, a tutta la Canottieri per aver portato di nuovo la nostra comunità sul tetto del mondo e permetterci di festeggiare ancora tutti insieme e sentirsi orgogliosi della nostra storia. Complimenti!". Questo il commento sui social del sindaco di Capraia e Limite, Alessandro Giunti.

Simone Cioni