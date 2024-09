Mondiali di pattinaggio. Alice Sorcionovo è stata la migliore delle azzurre nella gara dei 500 metri

Settima nella 500 metri su pista, Alice Sorcionovo torna a correre oggi ai Mondiali di pattinaggio che si stanno disputando in Abruzzo. La squadra azzurra, come le Nazionali degli altri Paesi in gara, si è trasferita da Montesilvano a Sulmona per le gare su strada, ma la pioggia di queste ore sta condizionando la competizione. La giovane atleta di Montecosaro, in ogni caso, affronta la prova del giro sprint lungo un anello stradale di 300 metri che gli organizzatori hanno disegnato sulla piazza di Sulmona. La prima impresa, per tutti, sarà quella di riuscire a non scivolare sul bagnato.

Tornando alla prova su pista, corsa a Montesilvano, Alice Sorcionovo ha chiuso la 500 metri al settimo posto, dopo aver raggiunto le semifinali. È stata la migliore delle azzurre e a livello europeo soltanto altre due atlete si sono classificate davanti a lei. Inoltre fra le prime venti non ci sono altre pattinatrici debuttanti al Mondiale Senior. Dunque, c’è soddisfazione fra gli addetti ai lavori per questo piazzamento, che conferma la crescita tecnica della diciottenne montecosarese, la quale, a livello di Club, indossa la maglia della Luna Sports Academy di Senigallia. Il Mondiale si chiuderà sabato quando è in programma la 100 metri che si disputerà sul lungomare di Pescara.

m. g.