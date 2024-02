Mondiali juniores. I lombardi Motterlini e Bertoldini si devono accontentare dei piazzamenti

Tanti piazzamenti, ma nessuno squillo per i lombardi ai Mondiali juniores sulle Alpi francesi. Il milanese Pietro Motterlini, ha concluso ventiquattresimo in Discesa e ventesimo in Super G. In coppia col piemontese Fabio Allasina, nell’inedita Combinata a squadre è arrivato tredicesimo. E poi in chiusura quindicesimo in Gigante. Andrea Bertoldini invece, di Premana (Lc) ha finito diciassettesimo nella Combinata a squadre (con Leonardo Rigamonti), ventiseiesimo in Slalom. Ritirato in Gigante. S.D.S.