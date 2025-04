Monsummano Terme ospita i Campionati Regionali di Bocce 2025: sport e inclusione

Sarà una primavera all’insegna delle bocce quella che si appresta a vivere Monsummano Terme. La città termale si sta preparando ad ospitare i Campionati Regionali di Bocce 2025, organizzati dalla Federazione Italiana Bocce Toscana con la Bocciofila Monsummanese, il Comune di Monsummano e l’Auser locale, che prenderanno il via il 27 aprile con la prova di Petanque a coppie. Nel mese di maggio spazio alle competizioni relative alla specialità Raffa, sia maschile che femminile, per poi chiudere con l’assegnazione dei titoli delle categorie giovanili e paralimpiche. La manifestazione avrà anche un’importante impronta sociale, con diverse iniziative rivolte alla cittadinanza e incontri dedicati alle scuole, alle persone con disabilità e all’associazionismo.

"Come rappresentante delle istituzioni sono contento di aprire le porte alla Fib Toscana, alla Bocciofila Monsummanese e a tutti gli appassionati di Bocce - ha detto Libero Roviezzo, assessore allo sport di Monsummano -. In loro ho trovato interlocutori competenti e appassionati, in grado in poco tempo di triplicare il numero di soci della gloriosa Monsummanese e di riportare nel nostro comune entusiasmo per questo sport e una grande manifestazione. Da parte nostra c’è la massima disponibilità a collaborare, considerando anche l’attenzione rivolta alle persone con disabilità e ai giovani, che avranno l’opportunità di avvicinarsi a uno sport poco conosciuto ma appassionante e intuitivo".

Grande soddisfazione anche da parte del presidente della Bocciofila Monsummanese Giordano Pini: "In rappresentanza di tutto il Consiglio della società manifesto il nostro orgoglio per aver organizzato questa manifestazione. Ringrazio tutti i soci che si stanno adoperando e le istituzioni per il sostegno che ci danno. C’è grande fiducia per la buona riuscita dell’evento, ma soprattutto per il futuro. Ora a Monsummano abbiamo tre specialità boccistiche, Raffa, Petanque e Beach Bocce, puntiamo a incrementare attività e numeri e a riportare anche i giovani. Sarà una strada lunga e impegnativa, ma con l’apporto di tutti ce la possiamo fare". Secondo Giancarlo Gosti, presidente di Federbocce Toscana, i Campionati Regionali saranno un grande incentivo per accendere i riflettori sulla disciplina delle bocce: "Siamo molto felici che quest’anno l’evento sia a Monsummano, città di grande tradizione boccistica. La nuova dirigenza della Bocciofila Monsummanese sta dando lustro al Bocciodromo, incrementando il numero dei tesserati e l’offerta rivolta alla cittadinanza, rendendo l’impianto sempre più accogliente per tutti, a partire dai giovani e dai diversamente abili. Sono già in programma diverse giornate, sia a livello sportivo che sociale e culturale. Vogliamo con questi Campionati mettere in mostra tutte le facce della nostra disciplina e far appassionare chi ancora non la conosce".