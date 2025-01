Montevarchi, arriva il Siena. Rigucci sogna il colpaccio

di Giustino Bonci

MONTEVARCHI

Su un punto gli allenatori di Montevarchi e Siena, che oggi al Brilli Peri si affronteranno per la 36esima volta in campionato, sono assolutamente d’accordo. Ovvero che per i rispettivi traguardi, soprattutto in questa fase, servono punti e vittorie. Atos Rigucci, che vorrebbe calare un bel tris dopo i primi due successi in sequenza dal suo ritorno all’Aquila sgambettando una nobile del girone, lo ripete ad ogni pié sospinto e ieri lo ha ribadito anche Lamberto Magrini, tecnico della Robur. Ormai consapevole di avere chances minime di agguantare il Livorno ma deciso a lottare fino in fondo per la piazza d’onore. La vigilia della sfida in casa rossoblù è stata scandita da alcune certezze, a cominciare dal pieno recupero di Edoardo Priore, in campo nel finale con la Flaminia nonostante venisse da un infortunio muscolare e non si fosse allenato. Durante la rifinitura del sabato il centravanti di Assisi si è mosso con disinvoltura e guiderà l’assalto alla porta senese custodita da un grande ex come Andrea Giusti. A proposito di estremi difensori, tra i pali aquilotti e in ossequio all’obbligo degli under ci sarà ancora il 2006 Nicola Testoni, mentre Emanuele Conti, cresciuto nelle giovanili bianconere e pur recuperato dall’influenza andrà di nuovo in panchina. Nelle file degli ospiti spicca, peraltro, la presenza di un altro ex, il terzino ivoriano Emmanuel Achy, di scuola Perugia, che ha vestito la maglia rossoblù dal 2019 al 2022. Una parentesi professionale tra sport e studio, perché in quel periodo si diplomò come manuntentore elettrico ed elettronico al’Isis Valdarno di San Giovanni. Ulteriori dati certi riguardano l’assenza tra i padroni di casa del mediano del 2005 Saltalamacchia, squalificato, e il ballottaggio per rimpiazzarlo tra i pari età Casagni, favorito, e il neoacquisto Papini. Quanto all’assetto della difesa, dove l’ex Robur è Damiano Franco, è probabile che il tecnico dei valdarnesi avvicendi Ficini con capitan Martinelli, tornato arruolabile dopo il turno di squalifica scontato sette giorni fa. Per inciso, la retroguardia montevarchina ritroverà presto una pedina preziosa, Christian Farini, che presto figurerà nella lista dei convocati, lasciandosi alle spalle la sfortuna della prima parte di stagione. Capitolo tifosi. Mobilitazione in vista dei supporter aquilotti, a cominciare dai fedelissimi della curva Farolfi.

Così in campo (ore 14.30)

MONTEVARCHI (4-3-3): Testoni; Vecchi, Franco, Martinelli, Ciofi; Casagni, Sesti, Picchi; Bontempi, Priore, Orlandi. All. Rigucci.

SIENA (4-3-1-2): Giusti; Morosi, Achy, Cavallari, Di Paola; Suplja, Mastalli, Bianchi; Masini; Boccardi, Galligani.

All. Magrini.

Arbitro: Schmid di Rovereto.