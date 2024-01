Moto. Frigo Babbi: "In Austria per vincere»

Mentre festeggia la medaglia d’oro appena ricevuta a Verona, per la vittoria nel trofeo Crono Climber 2023, il centauro ravennate Vitas Frigo Babbi pensa già a quello ’24. E dopo aver conquistato quattro titoli nazionali in carriera Frigo Babbi in questa nuova stagione punta anche all’Austria. Il centauro tornerà a gareggiare oltralpe nelle due tappe del campionato austriaco di velocità in salita. Il 20 e 21 aprile sarà nel territorio del Landshaag per quella gara e parteciperà anche il secondo weekend di giugno a quella dello Julbach. "Come negli anni passati – spiega – piloterò la mia Bmw S1000RR e con Anthony Lanzo ai box in qualità di capomeccanico per mettere a punto la moto preparata da Tondo Garage. L’unica novità rispetto al recente passato è il mio ingresso nel BRS, Bottalico Riding School, un team di 4 atleti con Maurizio Bottalico. Faremo allenamenti specifici insieme e individualmente. Purtroppo nel 2024 salterò la tappa del Trofeo Crono Climber di giugno allo Spino, perché sarà in Austria. Non sarà, dunque, facile rivincere perché mi mancheranno i 100 punti in palio in quel weekend". Ogni fine settimana avrà un doppio appuntamento: si inizia a Deruta, in Umbria il 18 e 19 maggio, poi lo Spino (8-9 giugno), Isola del Liri (6-7 luglio), Forca di Cierro (27-28 luglio) prima del gran finale a Volterra il 14 e 15 settembre.

