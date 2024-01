Motociclismo, esordio su una Ducati per Baldassarri

Primo approccio con la nuova moto e esordio assoluto su una Ducati per Lorenzo Baldassarri. Il centauro di Montecosaro è salito in sella alla "bestia" di Borgo Panigale in occasione dei test che il suo nuovo team, Orelac Racing, ha appena svolto sul circuito di Valencia. Il Balda è rimasto positivamente sorpreso dal fatto che la moto sia simile, come tipologia di guida, alla Yamaha avuta fino a poche settimane fa nel Mondiale Superbike. Chi invece è al settimo cielo e addirittura sogna la conquista del titolo iridato nella Supersport è proprio la stessa scuderia. La squadra spagnola è da anni protagonista nel Mondiale delle moto derivate ed ha gareggiato pure in Superbike con la Kawasaki, salvo rinunciarvi per la prossima stagione poiché delusa dalle basse prestazioni della moto giapponese. Non ha mai avuto un vero e grande acuto e ora punta sulla voglia di riscatto del montecosarese anche per tornare, assieme a lui, proprio al piano di sopra, la Superbike.

Il proprietario del team Josè Calero ha dichiarato: "Abbiamo sia la squadra che il pilota per lottare per il titolo mondiale, dopo tanti anni di esperienza in cui abbiamo lavorato in modo affidabile con diversi piloti tra cui Raffaele di Rosa che ringraziamo per il suo impegno. Ovviamente – conclude – per riuscire ad entrare nell’élite è molto importante anche la fortuna ed ogni dettaglio può avere un ruolo fondamentale però abbiamo lavorato tanto e il sogno di diventare campioni può diventare realtà".

Andrea Scoppa