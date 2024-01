Motociclismo. Mondiale elettrico e campionato italiano. La doppia sfida per il 2024 di Andrea Mantovani

Le sfide non finiscono mai, è proprio vero, e Andrea Mantovani è pronto per la doppia sfida 2024: il mondiale elettrico in sella alla Ducati VL21 col Team Forward e il Campionato Italiano Velocità in sella alla Ducati Panigale V2 958 cc col Team Mesaroli Racing by VRM. Dopo una stagione 2023 ricca di vittorie e podi in entrambe le categorie cosa c’era di meglio che proseguire nel 2024 , tra l’altro con gli stessi tecnici in entrambi i team. Infatti nella MotoE Andrea aveva corso nel 2023 con il Team Rnf Cryptodata che essendosi ritirato dalle competizioni, ha “passato il testimone” al Team Forward, già presente nel Mondiale Moto2 da

anni , che ha rilevato tutto lo staff tecnico della MotoE.

Andrea è molto contento di questa “nuova sistemazione”, non poteva andare meglio visto che gli permette di dare continuità al lavoro svolto lo scorso anno. Per iniziare nel migliore dei modi il 2024 Andrea parteciperà il 12-13 gennaio alla 100 km dei Campioni al Ranch di Valentino Rossi a Tavullia.