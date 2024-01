Motociclismo. Sabato la cena con Baldassarri e anticipazioni sulla sua stagione in Supersport

Si terrà sabato l’ormai tradizionale cena sociale organizzata dal Balda Fanclub. Ancora una volta sarà l’Hotel Horizon di Montegranaro ad ospitare la serata che avrà al centro Lorenzo Baldassarri. Il centauro di Montecosaro racconterà la sua esperienza da debuttante nel mondiale Superbike, ma anticiperà anche la nuova avventura nel campionato iridato della categoria inferiore, la Supersport (dove per la prima volta in carriera sarà in sella ad una Ducati). Sarà l’occasione per conoscerlo meglio, per ascoltare di staccate, sorpassi, adrenalina e brividi, per scattare foto ricordo ma ci si potrà divertire pure col simulatore di una moto da corsa. Il menù sarà a base di carne al prezzo di 40 euro, per prenotazioni 333 2343556 oppure 320 0945680.

Proprio in questi giorni la Superbike Commission ha deciso di adottare alcuni cambiamenti per la stagione 2024 alle porte. Tra i più importanti la variazione del programma per ogni gran premio, perché le qualifiche delle categorie Supersport, Supersport 300 e della nuova classe WorldWCR saranno spostate al venerdì pomeriggio. Questi campionati avranno una singola sessione di prove libere al mattino e un warmup di 10 minuti sabato mattina, prima delle gare previste per quella giornata. Le prime 9 posizioni della griglia di Gara2 della domenica si baseranno sui migliori tempi registrati dai piloti in Gara1. La commissione Superbike ha confermato infine l’introduzione del carburante sostenibile per le categorie WorldSBK e WorldSSP, con un minimo di carburante sostenibile del 40%.

Andrea Scoppa