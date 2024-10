Motociclismo, si conclude il campionato Supersport. Ottaviani a un punto dal titolo italiano

Si è concluso con due emozionanti vittorie di Luca Ottaviani il sesto e ultimo appuntamento della stagione 2024 del Civ a Imola. Nella classe Supersport 600NG, il pesarese ha tenuto accese le speranze di vincere il titolo di campione italiano sin dalle primissime battute, siglando la pole position in 1’51.544. Superato in partenza, in entrambe le manche ha recuperato le posizioni all’interno del gruppo di testa, prendendone il comando e mantenendolo per tutta la seconda parte delle gare. Molto veloce sul tracciato del Santerno, Ottaviani ha colmato quanti più punti possibili lo separavano dal diretto avversario, giungendo al via di Gara2 con diciassette lunghezze di scarto. Un gap teoricamente impossibile, che il pilota di Extreme Racing Service ha saputo ribaltare con un’impresa che resterà negli annali e con la quale ha sfiorato il titolo ceduto a Stirpe per un punto. Indiscusso protagonista di questo finale di stagione, insieme al suo team è stato capace di vittorie dominate e cercate con convinzione. Sono pesati i due zeri incassati per colpa di guai tecnici ai quali la squadra bergamasca ha sempre prontamente rimediato, dando al suo pilota di punta una Mv Agusta tre cilindri sempre più competitiva e vincente. Nessun rammarico sul lavoro svolto e la condotta dei weekend di gara poiché, pur senza un titolo da incorniciare, la stagione è stata ricca di vittorie e prove sportive di altissimo livello.

"Sono soddisfatto di me come pilota e della mia squadra – dice Ottaviani –. Purtroppo a Misano c’è stato un inconveniente tecnico che non dipende da me o dalla squadra. Quello che conta è lasciare il segno, non sarò campione italiano e non mi importa, io ho dato il 150 percento e mi addormento sereno. Sono contento e non ho niente da rimproverare a me e al team perché si può sempre fare meglio, ma non abbiamo mai sbagliato, lavorando sempre al massimo".

b. t.