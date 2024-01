Motocross. Meldola celebra Campoduni, baby campione regionale

Un campioncino di motocross cresce a Meldola. Infatti Marco Campoduni, giovanissimo talento della specialità, a soli 13 anni in sella alla sua moto "gasgas" si è aggiudicato il campionato regionale dell’Emilia-Romagna classe 85 senior, classificandosi al quindicesimo posto del campionato italiano.

Il sindaco di Meldola Roberto Cavallucci ha incontrato il giovane Campoduni durante le festività e più precisamente nel giorno del suo tredicesimo compleanno, lo scorso 28 dicembre: "Marco è in moto dall’età di sei anni. Ha ereditato la passione per i motori dal padre Samuele – così il sindaco presenta il piccolo centauro –. Si tratta di un ragazzo che ha già fatto tantissimi sacrifici dimostrando una tenacia e un talento fuori dall’ordinario che di solito è presente solo nei grandi campioni". Il motocross a Meldola vanta precedenti che forse i più giovani non conoscono: "I traguardi raggiunti oggi da Marco riaccendono in tanti appassionati i ricordi più belli di quando a Meldola, alla fine degli anni Settanta del secolo scorso, si correva nella pista ‘Le Rupi’ realizzata nei calanchi di via Balbate".

La nota del Comune, redatta a margine dell’incontro in Municipio, si conclude con gli auguri per il 2024: "Marco ha ancora tanta strada da percorrere; quello compiuto è solo l’inizio di un faticoso cammino, fatto di impegno, di allenamento, di rinunce ma anche di grandi e belle soddisfazioni".

o. b.