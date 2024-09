MOTOcross. Uccellini detta legge a Bucarest: il suo risultato regala all’Italia il titolo europeo

Ancora successi per Andrea Uccellini, il 14enne di Sansepolcro grande promessa del motocross. L’ultimo della serie proviene da Bucarest, capitale della Romania e sede delle gare che assegnavano il titolo europeo per nazioni. Grazie alla performance di Andrea, risultato vincitore in entrambe le manches, l’Italia si è aggiudicata il titolo nella categoria degli 85 centimetri cubici; un trionfo individuale per Andrea e di squadra per l’Italia, che - grazie al contributo del suo giovane portacolori - si è aggiudicata il trofeo. Già lo scorso giugno, Uccellini si era imposto in entrambe le gare di semifinale del campionato europeo MX85, sempre in Romania. Il giovane biturgense, che fa parte del Team Fashionbike/Ragni Moto, ha già un degno curriculum alle spalle, nonostante la sua età: ricordiamo che il 1° agosto 2021, cioè la domenica degli ori olimpici di Gianmarco Tamberi e Marcel Jacobs, Uccellini si era laureato campione del mondo Junior in Grecia, classificandosi terzo nella 65 centimetri cubici e contribuendo alla conquista del titolo iridato. In ogni circostanza, Andrea è accompagnato dal padre, Luca, che ha praticato questa disciplina e che lo sostiene fin dall’inizio. Ad Andrea Uccellini sono giunte le congratulazioni anche da parte dell’amministrazione comunale, oltre che dai concittadini del Borgo, sempre più orgogliosi delle imprese realizzate dal ragazzino campione.

Claudio Roselli