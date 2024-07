Motonautica: il 19enne di Boretto ha conquistato il titolo iridato nella classe F125. Calzolari è campione del mondo

Mattia Calzolari (nella foto) è mondiale. Il 19enne di Boretto, di professione meccanico, ha infatti conquistato il titolo iridato classe F125 di motonautica.

Mattia in stagione ha lottato a lungo con piloti ambiziosi come l’inglese Mantripp, il bulgaro Lyubanov e il polacco Sinoracky ed era arrivato all’ultima gara con un significativo vantaggio sugli avversari.

Ieri Calzolari ha messo il sigillo nelle acque di Znin (Polonia) e ha potuto festeggiare con il suo team.

Un titolo che arriva dopo quello europeo conquistato nell’ottobre dello scorso anno.

Sempre nel 2023 il giovanissimo borettese, che da piccolino aveva avuto successo nelle gare di minimoto, aveva conquistato il terzo posto nella graduatoria mondiale sempre in F125.

Nella classe F250 ha vinto invece il piacentino Max Cremona, un pilota molto conosciuto a Boretto, dove ha ottenuto diverse vittorie in carriera. Per lui si tratta del terzo titolo mondiale consecutivo. Cremona ha sbaragliato la concorrenza dalla prima all’ultima manche, da Jedovnice a Boretto Po, per chiudere appunto a Znin.