Motori. Circolo della Biella, Pirro ospite

Inizia alla grande il 2025 del Circolo Della Biella di Modena che domani ospita l’ex pilota Emanuele Pirro dalle ore 20 presso il Ristorante Da Vinicio di via Emilia Est 1526 (prenotazione obbligatoria). Classe ’62, Pirro ha gareggiato in Formula 1, in Turismo e nelle corse di durata come la ’24 Ore’ di Le Mans, da lui vinta cinque volte. Due volte campione italiano Karting, campione tricolore F. Abarth 1980, due volte campione italiano Turismo, due volte campione italiano assoluto, campione turismo tedesco nel 1996, ha ottenuto i maggiori successi nella categoria endurance. Per poter partecipare alla serata, prenotazioni e informazioni via mail ([email protected]) oppure Francesco 3472503637 anche con messaggio.