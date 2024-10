Motori, il duo Turrini-Bucciarelli secondo nel RallyLegend Wrc. Rally del Marocco, Ceci da primato

Il Rally del Marocco, ultima gara del mondiale Cross Country Rally dal tracciato difficile e selettivo, ha visto alla partenza Paolo Ceci, presente nel ruolo di navigatore di Eugenio Amos a bordo di un buggy Optimus a due ruote motrici. Il prignanese, dopo aver subito una rottura di una sospensione e di un semiasse oltre a svariate forature nell’arco delle tappe della gara, è riuscito a festeggiare il primato fra le vetture a due ruote motrici. Un ottimo risultato che fa ben sperare il duo italiano in vista della prossima Dakar. Al debutto nella gara di Cross Country, al Rally del Marocco, presente anche il prignanese Filippo Pietri a bordo di una Kove 450 Rally. Il ventiduenne modenese ha terminato quarantunesimo assoluto e trentaduesimo della categoria rally 2, ossia nella categoria dei piloti non professionisti. Un buon risultato se si considera che il giovane centauro ha debuttato in una delle tappe più difficili. Podi e soddisfazioni anche per i piloti da rally modenesi al RallyLegend 2024. Il duo sassolese – prignanese Massimo Turrini – Mirco Bucciarelli (foto), su una Citroen C2, ha concluso al secondo posto di classe nel RallyLegend Wrc; il serramazzonese Luca Bonfatti con Beatrice Croda, su Renault Clio Williams, ha vinto la propria categoria ed è giunto quarto assoluto nella classifica del RallyLegend Classic, precedendo il pilota di Pavullo Fabio Galli.

Giampaolo Grimaldi