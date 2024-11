Motori - Il giovane pilota fiorentino è stato protagonista in Spagna conquistando due podi nella Rookies Cup del Motomondiale. Mandredi Balducci, piccoli talenti crescono

Un terzo posto in gara -1 e un altro in gara -2. Pista di Navarra, in Spagna. E’ qui che Manfredi Balducci, fiorentino, 14 anni all’inizio del 2025, ha regalato emozioni forti nella Coppa Mir Racing Finetwork. E ora, nel weekend del prossimo 8 dicembre, proverà a chiudere il suo 2024 fra gli applausi. Talento di razza, Manfredi è stato fra i protagonisti in questa coppa di Spagna che di fatto regge bene il parallelismo con la Rookies Cup dei giovani, giovanissimi, talenti che accompagna il Mondiale della MotoGp.

Sulla sua moto, una Mir 280, il pilota fiorentino – supportato in questa avventura da marchi come Sdh Food e Beverage, Xo Club-Lounge e Batistoni e con l’assistenza tecnica di un uomo team unico, Roberto Catani – ha saputo lottare con il meglio delle scuole di motociclismo di tutto il mondo. Alla Mir Racing Cup sono iscritti talenti che arrivano dall’Europa (Olanda, Germania e ovviamente Spagna), ma anche ragazzi con ambizioni da top rider sbarcati sulle piste spagnole dall’Indonesia, l’Estremo Oriente e dalla Colombia, dove evidentemente le prestazioni di Acosta nel Motomondiale fanno da traino alla passione dei giovanissimi per le due ruote.

Manfredi Balducci – ottima tecnica e pilota assolutamente veloce – porta così in alto la bandiera dell’Italia, insieme a quella di Firenze, nelle due ruote, puntando a chiudere la Mir Racing Cup con un risultato importante e a guarda alla prossima stagione con le ambizioni di un pilota che vuole puntare in alto. Manfredi può e vuole sognare. La stoffa del campione c’è, parola di addetti ai lavori e appassionati della velocità.

Ri. Ga.