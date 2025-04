Parcocorsa 23: Trionfo di Tartaglini e Mattesini della Polisportiva Policiano

Oltre 350 all’arrivo della Parcocorsa numero 23 con partenza dal Foro Boario. Vittorie di Alessandro Tartaglini in campo maschile e Valentina Mattesini in quello femminile, entrambi della Polisportiva Policiano che organizzava anche la gara che attraversa le aree verdi della città. Tutto ha funzionato al meglio grazie al supporto della polizia municipale, dell’associazione La Racchetta, del centro di aggregazione sociale di Pescaiola e della Croce Bianca.

La gara condotta da Tartaglini, Rossi, Dibra, Graziani, Fazzi, Mori, Lisi e Bettarelli fino alle asperità di via Madonna Laura dietro il Duomo dove c’è stata una prima selezione importante sia in campo maschile che femminile. Nel finale in via Trasimeno Alessandro Tartaglini stacca Lorenzo Rossi della Olympic Lama riuscendo a mantenere un piccolo vantaggio che gli permette di vincere la gara con il tempo di 40’17” su Rossi 40’26” e il veterano Andy Dibra (Chianciano 40’37”) 4° Graziani Emanuele (Policiano 41’27”) e 5° Alessandro Fazzi (Filirun 41’43”). Nella gara Femminile Vittoria di Valentina Mattesini (Policiano 47’04”) che nel finale allunga su Roberta Belardinelli (Filirun 47’52”) 3^ Noemi Trippi (Policiano 47’57”) 4^ Sara Orlandini (Olimpic Lama 50’03”) e 5° posto Francesca Scarselli (Olimpic Lama 51’59”).

Nella categoria Argento vittoria del romagnolo Pierpaolo Santolini, mentre nella categoria oro lotta serrata tra il campione del mondo di maratonina Araldo Viroli e Lucio Floridi con Santi Santangelo più staccato, la vittoria questa volta è andata a Lucio Floridi su Viroli e Santangelo.

Terminata la gara assoluta, è stata la volta del settore giovanile con oltre 100 bambini di ogni fascia di età che si sono impegnati con tenacia per completare la gara.