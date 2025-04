Polisportiva Amatori Prato trionfa al Trofeo Città di Firenze con 21 medaglie

Ventuno medaglie complessive, in una manifestazione di livello nazionale. E’ il bottino fatto registrare dalla Polisportiva Amatori Prato al termine della scorsa edizione del "Trofeo Città di Firenze" di nuoto master, svoltasi nel capoluogo toscano. Il sodalizio di Gabriele Giusti si è tolto la soddisfazione di far registrare la miglior prestazione combinata assoluta nei 50 farfalla e nei 50 rana, grazie al rendimento di Claudia Nesso. Ma sono saliti sul gradino più alto del podio Petra De Paoli nei 100 rana e nei 50 stile, Davide Giordano nei 100 rana, Simone Antonelli nei 50 dorso e nei 100 misti, Vittoria Borelli nei 200 rana, Iside Marlazzi nei 200 stile, Giannetto Bini nei 200 stile, Luca Salati nei 50 e negli 800 stile, Niccolò Bonanni nei 50 rana, Claudia Nesso e Luca Coscia nei 50 rana, Claudio Di Lauro nei 50 farfalla e Camilla Teoni nei 100 stile. Coscia (bronzo nei 50 farfalla) Teoni e Nesso hanno conquistato anche un argento rispettivamente nei 100 rana, nei 50 rana e nei 50 farfalla. Due bronzi poi per Bonanni e Di Lauro, entrambi nei 100 stile.

C’è poi un’altra partita, che riguarda il campionato italiano in acque libere: i nuotatori della Pap sono campioni in carica, essendosi imposti lo scorso anno, ma non è escluso che possano prendersi come già accaduto in passato un anno sabbatico (che resta ad oggi l’opzione più probabile). Però poi c’è la matematica, che ricorda gli Scudetti già conquistati nel 2011, 2012, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021 e nel 2022, per un conteggio che (includendo anche la vittoria del 2024) dà nove successi in tredici anni: nelle edizioni in cui ha deciso di partecipare alla manifestazione. Ecco quindi che la prospettiva di poter vincere il decimo Scudetto e di potersi così fregiare della "stella" potrebbe portare la PAP a tornare subito in acqua, non appena si aprirà la stagione estiva. Ma saranno le prossime settimane a sciogliere ogni eventuale dubbio "Siamo soddisfatti dei riscontri ottenuti – ha commentato Giusti – l’obiettivo resta quello di confermarci competitivi. La difesa del titolo in acque libere? Non so, valuteremo e vedremo il da farsi".

Giovanni Fiorentino