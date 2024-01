Motori. Maira Zanotti prepara la nuova stagione. Al volante di una Clio Rally 5 tutta da scoprire

La giovane driver di Levizzano Rangone Maira Zanotti è stata fra i volti nuovi più interessanti emersi nel panorama rallystico nazionale lo scorso anno. Figlia d’arte, papà Mauro assieme a mamma Luciana hanno formato un equipaggio vincente e competitivo a partire da metà degli anni ’80 fino ai primi anni 2000, la pilotessa modenese ha saputo imporsi al primo anno d’impegno in un campionato selettivo come la Coppa Rally Toscana riuscendo a conquistare la vittoria di classe e a primeggiare fra gli under 25 nel trofeo Michelin. L’esperienza vissuta nel 2023 ha permesso a Zanotti di crescere in fretta e di poter già definire il programma per la stagione 2024 che è ormai alle porte. Nuova la vettura, una Renault Clio Rally 5 tutta da scoprire preparata dalla Laserprom 015 e con pneumatici Michelin, confermati, invece, la navigatrice, Tania Bernardi con cui la diciannovenne ha già disputato il Rally Città di Pistoia ed il Rally del Lazio, la scuderia Eurosport presieduta da Luciano D’Arcio.

Maira Zanotti comincerà a testare la nuova berlinetta francese al Rally del Ciocco e Valle del Serchio, gara valevole sia per il Campionato Italiano che per la Coppa Rally di Zona, proseguendo con le altre gare del campionato come il Trofeo Maremma, il Rally degli Abeti, Rally di Reggello, Coppa Città di Lucca, il Rally di Casciana Terme ed il Rally Città di Pistoia. Fuori programma vi sarà anche la partecipazione al Rally di Salsomaggiore Terme con una vettura più performante e forse una seconda gara di Campionato Italiano Rally. "Sono onorata e riconoscente per aver trovato persone che credono in me – ha spiegato Maira Zanotti – che mi spronano a migliorare sempre di più. Ringrazio gli sponsor che mi aiutano, la scuderia Eurosport e Aci Modena che mi è vicina". "Fa piacere vedere giovani che si impegnano in questo sport – ha spiegato Vincenzo Credi presidente di Aci Modena – e che ottengono ottimi risultati. Siamo vicini a Maira in questo progetto ambizioso".

Giampaolo Grimaldi