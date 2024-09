Motori. Tortoli conquista il Vintage Trophy

Trasformare un trofeo in un trionfo sembra essere diventato un giochino facile per Enrico Tortoli (nella foto). Effettivamente l’ultima impresa del cinquantasettenne pilota di motociclismo enduro vintage, nato a Murlo, residente a Colle Val d’Elsa, è apparsa quasi agevole. Ma in una competizione impegnativa e incerta come il Vintage Trophy per squadre nazionali, disputata quest’anno a Camerino, nelle Marche, è obbligatorio aspettare la bandiera a scacchi prima di esultare, soprattutto perché l’esito finale è legato alla resistenza delle "vecchiette" chiamate a mordere lo sterrato. Tortoli, schierato nel team Maglia Azzurra di Federmoto, si è affidato ancora una volta alla KTM GS 250 del 1975 dei fratelli senesi Fabio e Massimo Parrini, già vittoriosa anche in passato, e la scelta si è rivelata felice. Così Enrico ha potuto alzare per la terza volta consecutiva, insieme ai compagni di squadra Giorgio Grasso e Tullio Pellegrinelli, la preziosa coppa che va alla nazione vincitrice, dopo i successi conseguiti nel 2022 in Portogallo e nel 2023 in Spagna. "Visti i problemi che hanno afflitto subito l’Australia e gli USA, sulla carta le nostre principali avversarie - ammette con la consueta lealtà Tortoli -, il prosieguo della gara è sembrato semplificarsi. Ma abbiamo trovato nella Germania una concorrente che puntava forte alla vittoria; e poi, con quattro giorni di competizioni e moto quasi cinquantenni, l’incertezza è massima". Così Enrico ha condotto una prova intelligente, anche strategica, prima di scatenarsi sul percorso conclusivo di cross, a S.Severino Marche, che lo ha visto trionfare nella sua categoria. Ma questa edizione del Vintage Trophy ha segnato anche un’affermazione complessiva dello "squadrone" senese, con Claudio Giuggioli e Massimo Parrini vincitori nelle rispettive categorie, Paolo Lombardini e Roberto Cancelli secondi, Fabio Parrini terzo e il Moto Club Pantera sul secondo gradino del podio per club.

Diego Mancuso