Motori/1 Domani Leo Turrini intervista Luca Cadalora in piazza. Italian Motor Week, tappa a Fiorano

Nella terra dei motori per eccellenza, torna l’Italian Motor Week. La rassegna, giunta alla seconda edizione, prevede una settimana (che si conclude domani) dedicata al Made in Italy motoristico: i Comuni interessati ospiteranno raduni di auto e moto, visite guidate nei musei e incontri con i protagonisti del motorsport. A Fiorano andrà in scena un attesissimo appuntamento domani mattina alle 11. In piazza Ciro Menotti, si terrà l’evento ’Fiorano su due ruote: un paese, tante motociclette’. Il giornalista Leo Turrini (foto sopra) intervisterà alcune note personalità del motociclismo locale: i piloti Luca Cadalora (foto sotto), Gabriele Debbia, Emanuele Balestrazzi e Giovanni Alberghini e il meccanico Tiziano Valentini, accompagnati dai propri (ex) bolidi a due ruote. L’evento di domattina sarà la giusta occasione, dedicata agli appassionati, per immergersi nel magico mondo delle corse, in un viaggio nel passato alla scoperta della disciplina sportiva radicata in maggior misura tra i fioranesi. I motociclisti sono invitati a partecipare all’iniziativa – che, in caso di maltempo, sarà spostata al teatro Astoria – muniti della propria moto, per contribuire a rendere gremita l’esposizione in centro. In questi giorni, anche Maranello sarà protagonista (c’è da dire, allo stesso modo dei restanti giorni dell’anno) di diversi momenti a sfondo motoristico, collegati alla manifestazione nazionale; come il trekking urbano sui luoghi che appartenevano a Enzo Ferrari o la proiezione del docufilm ’Motor Valley’.