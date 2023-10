Msp. Beyfin Rocca Tedalda ancora in testa

Il Beyfin Rocca Tedalda resta in vetta a punteggio pieno dopo due giornate del campionato di serie A di calcio a 7 promosso dall’Msp. Nell’ultimo turno la capolista chiude in goleada la sfida contro il Panchester United imponendosi col punteggio di 13-3. Un successo netto che porta la prima della classe a +2 su Fc Puccini, Real Mentescarsi e Mezzana Club. Il Real impatta 3-3 contro il Prato Ecologia

e così perde la vetta, mentre Mezzana e Puccini trovano il primo successo stagionale imponendosi rispettivamente per 4-3 su Le Barbie 1312 e per 6-1 su La Briglia. La giornata comunque non è ancora terminata, e il Miaf battendo l’Fchill avrebbe l’opportunità di agganciare al vertice la capolista Beyfin. Gli altri match sono Culligan-Manchester

che mette in palio i primi punti della stagione, visto che entrambe le compagini hanno perso all’esordio,

e poi stasera alle 22 al Galleni ci

sarà di scena Ginga Futebol Clube-Desturbo, che al debutto hanno entrambe pareggiato

i rispettivi incontri.