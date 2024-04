Nasce il Green City Game. Non solo trail a Ronco Lido

Nuovo appuntamento che unisce sport e beneficenza: domenica 28 aprile andrà in scena la ormai nota ‘Green City Trail’ organizzata dall’associazione Forlì Trail Asd, manifestazione che stavolta vedrà l’innovativa presenza di ‘Romagna Wild Race’ di Rimini. L’intero evento, chiamato Green City Game, avrà un importante scopo benefico, ci sarà infatti la rinnovata collaborazione di Forlì Trail con l’Istituto Oncologico Romagnolo (Ior) a cui andrà parte del ricavato. L’iniziativa consisterà nella consueta corsa/camminata sui sentieri, nella zona del parco del Ronco Lido e lungo l’argine dell’omonimo fiume, luogo simbolo per il territorio forlivese.

Ma oltre al classico evento trail, per questa edizione sono previsti anche due percorsi di ‘Obstacle Course Race’, disciplina che prevede una corsa ad ostacoli, con arrampicata e simili, promossi proprio dalla Romagna Wild Race. "Da qualche anno sosteniamo lo Ior e l’evento è aperto a tutti, proponendo la semplice camminata – spiega Maurizio Melli, presidente Forlì Trail – all’interno del nostro parco, per godersi un ambiente caro alla nostra cittadinanza. Abbiamo inoltre sposato l’idea di regalare a ogni partecipante una ghianda simbolica per ricordare tutti i disastri che l’alluvione ha provocato del parco". "Per noi questi eventi sono fondamentali – sottolinea Paolo Grillandi, presidente dello Ior –: il contributo andrà a sostenere una ricerca sempre più personalizzata e costosa e ci dà la possibilità di sostenere la prevenzionea".

La corsa a ostacoli, così come l’evento classico di camminata, sarà suddiviso in competitiva e non competitiva, aperto quindi anche a chiunque voglia sperimentare un nuovo tipo di disciplina sportiva in singolo o in gruppo. La manifestazione è patrocinata dal Comune di Forlì e vedrà tra i propri partner istituzioni del territorio come Radio Bruno e la Banca di Credito Cooperativo. "Il primo ringraziamento va agli organizzatori e gli attori che si spendono in prima persona da tempo per il mondo dello sport nel nostro territorio, a sostegno dei giovani – spiega Daniele Mezzacapo, vicesindaco di Forlì – e della ricostruzione post-alluvione. Abbiamo sposato subito questa iniziativa come negli anni scorsi, sottolineando anche l’importanza di realizzarla in uno scenario come il Ronco Lido, area colpita duramente dall’alluvione".

Tutte le informazioni sul sito www.forlitrail.com. Le preiscrizioni chiuderanno il 28 aprile. Per la Obstacle Race il sito invece è www.endu.net.

Sergio Tomaselli