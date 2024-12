Nel centro storico di Grosseto di scena la "Camminata di Bino degli Abati"

Dopo due rinvii per maltempo finalmente si svolgerà "La camminata di Bino. Oggi alle 10.30 partirà da piazza Duomo di Grosseto la camminata di Bino degli Abati del Malia, rimandata per maltempo domenica 8 dicembre. È la quarta edizione dell’evento organizzato da Uisp e Marathon Bike, con la collaborazione del Comune e della Provincia di Grosseto, dell’Avis, dell’istituzione Le Mura e del Centro Commerciale naturale. Si tratta di una passeggiata sportiva a passo libero, il cui ricavato andrà in beneficenza, aperta a tutti alla scoperta del centro storico cittadino, con partenza alle 10.30 per poi ritornare in piazza Duomo. La quota di iscrizione di 5 euro e dà diritto a una bottiglia di vino della Cantina I Vini di Maremma con speciale etichetta ricordo, al pettorale e alla possibilità di vincere premi a estrazione. Ci si può iscrivere direttamente alla partenza stamattina dalle 9.30 alle 10.15.