Nel match contro Siena. Yuasa in campo con l’Anffas. Parte del ricavato in beneficenza

Domenica al Palasport di Grottazzolina si gioca, non solo il big match di giornata tra Yuasa Battery e Siena, ma anche e soprattutto per la solidarietà. In occasione del match, è stata indetta la giornata rossogialloblu, presentata lo scorso mercoledì 21 febbraio e che vedrà parte del ricavato devoluto ad Anffas Fermana. Associazione attiva da 20 anni nel territorio con progetti mirati destinati alla tutela e alla promozione dei diritti di persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo. Significativa la scelta di M&G Scuola Pallavolo, che in una partita decisiva ha voluto invalidare abbonamenti e omaggi in nome di una grande causa, senza temere nemmeno lontanamente che la risposta di pubblico possa essere meno corposa di altre volte. "Il fatto di aver scelto proprio questa partita – spiega coach Ortenzi – per promuovere questa iniziativa è un segnale chiaro che la società ha voluto puntare forte su questo momento, vogliamo riempire il palazzetto facendo del bene. Come società capofila del territorio abbiamo la responsabilità di essere presenti e di aiutare. In questa stagione i risultati sul campo ci stanno dando grande visibilità, e noi questa attenzione dobbiamo contribuire a spostarla verso realtà come Anffas, che fanno veramente tanto con poche risorse." Proprio Edoardo e Riccardo sono due dei tanti ragazzi che frequentano il centro Anffas di Monteverde di Montegiorgio, partecipando ai laboratori pomeridiani di cucina, facendo la spesa, preparando la merenda, organizzando la cena e lavando i piatti: "Prepariamo tutto insieme cercando di fare gruppo". Essere squadra è importante in campo ma lo è altrettanto nei progetti inclusivi e partecipativi di Anffas, che domenica sarà al palasport di Grottazzolina ad applaudire i campioni della Yuasa Battery, ma anche a prendersi gli applausi per quello che fanno per il territorio. Le prevendite sono attive dallo scorso martedì, con la possibilità di acquistare i tagliandi tutte le sere dalle 18 alle 20 presso il botteghino del Palasport di Grottazzolina: 12 euro l’intero, 6 euro per gli under 16. Già massiccia la partecipazione a poche ore dall’apertura e bellissimo il gesto dei campioni della Serie A che, per primi, hanno acquistato i biglietti, per partecipare attivamente non solo allo spettacolo che sarà in campo ma anche a questa importante campagna di solidarietà.

Roberto Cruciani