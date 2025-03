Nessuno come la Corradini. Ha vinto la ’combinata’

Reggio ha risposto presente ai campionati italiani di cross disputati a Cassino: a livello individuale Nicolò Cornali dell’Atletica Reggio, reduce da un noioso stato influenzale, è terzo nella categoria Promesse, 15° assoluto nella gara di km 10 complessiva con i senior. A livello di squadre, invece, la Corradini Excelsior Rubiera ha vinto la classifica della combinata femminile, che somma i punteggi delle atlete delle categorie Assolute, Juniores e Allieve e dunque è la società campione d’Italia di corsa campestre per l’anno 2025.

Aggiungiamo anche l’ottima prestazione tra i cadetti di Cristian Menozzi della Self, che con il suo quinto posto ha contribuito in modo determinante al bronzo colto dalla formazione dell’Emilia Romagna, sia per quanto riguarda la classifica maschile, sia per la combinata maschi e femmine.

Ma torniamo a Rubiera, per parlare di un risultato "storico" per la Corradini che, pur avendo già conquistato vari podi tricolori nelle categorie femminili, non era mai riuscita nell’impresa della combinata che ovviamente dimostra il valore di una squadra, dalle più piccole alle più grandi. E’ una grande soddisfazione per la società che ripaga, soprattutto, dirigenti e tecnici per il lavoro fatto sul vivaio "gialloverde", composto da tanti gruppi di lavoro, a Rubiera, Pavullo, Montecchio, Verona e Massa. "E’ vero, non l’avevamo mai vinto – dice il presidente Marco Benati – pur facendoci valere sempre, soprattutto a livello nazionale. Aggiungiamo un bel cimelio in bacheca che resterà nel tempo".

Tante le gioie, anche a livello individuale, con piccole e grandi rivincite sportive da doversi prendere: come ad esempio quella di Sara Nestola, lo scorso anno costretta al ritiro proprio su questo percorso, e che domenica ha corso una gara sempre di testa, al cospetto di atlete dal grande blasone come la campionessa europea dei 10.000 metri, Nadia Battocletti. Sara ottiene un bellissimo 5° posto (4ª nel campionato italiano) e assieme alle compagne Enrica Bottoni 28ª, Ivana Iozzia 37ª ed Alice Cherciu 72ª, conquista il 5° posto nella graduatoria senior. A livello di squadra ancora meglio sono andate le juniores, che ottengono il 4° posto grazie ai piazzamenti di Carlotta Denti 20ª, Diana Del Rio 24ª, Iris Battelli 25ª, Ludovica Mervini 57ª e Alesia Gijkolaj 62ª. Le giovani Allieve, tredicesime per società, piazzano al 60° posto Claire Diarra, al 114° Chiara Masetti, 116° Giulia Tonioni, 141° Beatrice Giusti e 150° Anna Stella Ferrari.

Nella foto le Juniores: Alesia Gjikolaj, Ludovica Mervini, Carlotta Denti, Diana Del Rio e Iris Battelli