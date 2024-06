Niente calcoli, geometri in campo. Ecco i nuovi campioni nazionali

Sport e solidarietà, oltre che formazione. E’ questo il connubio andato in scena da mercoledì 5 a domenica 9 giugno a Riccione. Una settimana di eventi organizzata all’Asd Geosport e dal Collegio dei Geometri e G.L. della provincia di Rimini.

In palio i titoli nazionali di calcio a 8 e tennis, in gara oltre 250 geometri liberi professionisti in rappresentanza di collegi da tutta Italia. Nel calcio a 8 è stata una vera e propria battaglia a sancire il successo in finale del Collegio dei geometri di Roma su quello di Torino, per un 4-3 ai tempi supplementari decisamente di grande intensità. Terzo posto per Bari che ha battuto Arezzo per 7-4.

Nella fase preliminare, vittoria nel girone A per Roma, che ha battuto in striscia Ancona/Pesaro, Rimini e Perugia. Nel B tripla vittoria per Arezzo con Bari (qualificata alle semifinali come miglior seconda), Padova e Ravenna.

Nel raggruppamento C, infine, Torino ha avuto la meglio abbastanza nettamente su Salerno, Firenze e Bat. In semifinale, successo per 8-3 di Torino su Arezzo e di 5-4 ai supplementari per Roma su Bari. Il Collegio di Arezzo si è poi rifatto nel tennis, laureandosi campioni italiano a spese di Torino.

Dopo la parità nei singolari, è risultato decisivo il doppio, con 10-3 al super tie-break dopo il 6-1, 3-6 iniziale. Terzo Pesaro, quarto Rimini.

C’è soddisfazione nelle parole di Gian Luca Musso, presidente della Geosport. "Siamo alla 26ª edizione – dichiara – e ancora con grande entusiasmo riusciamo ad aggregare la categoria dei geometri all’insegna sello sport, della formazione e della solidarietà. Lo dimostra la partecipazione, per la prima volta, del Collegio di Perugia al quale va il mio personale ringraziamento".

Allo stesso modo, anche il presidente del Collegio di Rimini, Massimo Giorgetti, ne approfitta per ringraziare i partecipanti che sono arrivati a Rimini e Riccione per partecipare all’evento.