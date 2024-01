Novità societarie. Il Centro Sub Nuoto Club 2000 cambia nome. Ora è il Nuoto Sub Faenza. Premio per Maltoni

Anno nuovo, nuova denominazione. La società sportiva che riunisce atleti e appassionati delle attività acquatiche di Faenza ha cambiato nome da ‘Centro Sub Nuoto Club 2000’ e diventata ‘Nuoto Sub Faenza’. "Lo spirito è quello del luglio 2012 quando nacque il Centro Sub Nuoto Club 2000 – spiega il presidente Antonio Marcelli –. Per adeguare il nostro statuto alla nuova legislazione abbiamo dovuto apportare delle variazioni da registrare con atto notarile, così ne abbiamo approfittato per semplificare la nostra denominazione, che dallo scorso 19 dicembre è Associazione Sportiva Dilettantistica Nuoto Sub Faenza". Il 2024 del club si è aperto con il Trofeo Sociale di nuoto dove hanno gareggiato i giovani atleti della società faentina. Nell’occasione è tornato il ‘Premio al Bravo Atleta’ che si fa valere sia in gara che a scuola. Il riconoscimento è andato alla diciassettenne Andrea Maltoni (foto), aggiudicatasi il premio del valore di circa 750 euro. Premiati anche Alex Gaddoni e Benedetta Donati ed ancora Andrea Maltoni per i risultati sportivi ottenuti nella scorsa stagione: i tre giovani hanno vinto buoni-spesa.