Nuotatori Pistoiesi: nuova stagione alle porte. Gabbrielleschi riparte vincendo a Piombino

È iniziata con il mini ritiro di Poggio all’Agnello, nel livornese, la stagione 2024/25 della Nuotatori Pistoiesi e proseguita con le prime uscite di successo della campionessa Giulia Gabbrielleschi. Come già fatto nelle ultime annate, i tecnici Massimiliano Lombardi e Alice Ieri hanno portato la squadra di categoria nel centro azzurro del nuoto di fondo, per allenarsi e ritemprarsi. Una "vacanza lavoro" per riabituarsi ai ritmi di allenamento. Poi, c’è stato il ritorno a Pistoia, ove sono incominciate le vere e proprie sedute d’allenamento tra Boario e palestra. Intanto, Gabbrielleschi ha riassaporato il clima-gara, in mare a Piombino, nella competizione "Dominate the water". La nostra ha vinto la 3 km in acque libere davanti al bronzo olimpico Ginevra Taddeucci e si è classificata seconda, proprio dietro a Taddeucci, nel miglio. Il debutto vero e proprio di Gabbrielleschi sarà ora nelle prove di Coppa del Mondo di fondo in programma a Setubal, in Portogallo, e Hong Kong. La squadra, invece, dovrebbe esordire ufficialmente in vasca a novembre, al Meeting di Empoli, ma "il programma è ancora da stilare" assicura Lombardi. Questi sono gli atleti delle varie formazioni. Ragazzi 2011 Samuele Bartolozzi, Massimiliano Bovani, Elia Maestripieri, Giulio Niccolai e Jacopo Volpi; 2010 Mattia Ghelardini, Tommaso Lamura e Giacomo Monti; 2009 Tommaso Auriemma e Cosimo Civinini. Ragazze 2012 Ginevra Dolsi, Angelica Gridel, Alice Imbarrato e Asia Stefanelli; 2011 Vanessa Ciardi, Guia Giannetti, Vittoria Gridel, Ioana Catalina Marcu, Diletta Masini, Martina Piras e Delia Sottili. Junior 2008 Gabriele Ruggeri; 2007 Jacopo Bracali, Emilio Carobbi, Riccardo Monti, Sebastiano Piras e Paolo Tazioli. Junior donne 2009 Giorgia Mencarelli e Margherita Tempestini. Cadetti 2006 Lorenzo Frizzoni; 2005 Kevin Bellia, Dario Gelli e Simone Gianassi. Cadette 2007 Alice Delli. Senior Tommaso Petruzzi,. Senior donne Silvia Campanella e Giulia Gabbrielleschi.

Gianluca Barni