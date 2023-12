Nuoto. Azzurra sui podi e in Nazionale

La copertina è indubbiamente per Margherita Santini (foto), convocato per il collegiale della Nazionale juniores che inizierà martedì prossimo a Savona. Ma pochi giorni fa, le compagne di squadra dell’Azzurra si sono cimentate nella prima gara regionale di nuoto sincronizzato a Pontassieve e hanno colto risultati incoraggianti. Iniziando dalla categoria "esordienti", dove Linda Dall’Alba si è laureata campionessa regionale e la compagna Linda Paolieri ha agguantato un bronzo. Fra le "assolute", Marina Pieri si è laureata vice-campionessa toscana. Due medaglie di bronzo invece per Enya Vecchio e Caterina Aiazzi, rispettivamente nella categorie "ragazze" e "juniores". Alla trasferta hanno infine partecipato anche Teresa Rossetti, Gaia Stefani, Gaia Parrini, Cleonice Carbone, Alessia Biancalani, Martina Lombardi, Lavinia Biagioli, Alice Lelli, Teresa Lay, Margherita Rossi, Ester Santiccioli, Emma Aslo, Anna Loconte, Francesca Zanieri, Emma Calabrese, Giulia Ermini, Elena Ferraro e Eleonora Biancalani.