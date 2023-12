Nuoto. Certaldesi in vetrina. Buoni crono a Livorno

Escono a testa alta dalla Piscina La Bastia di Livorno gli atleti del Certaldo Nuoto, che hanno partecipato al campionato regionale assoluti. I dieci giovani nuotatori, che erano riusciti a staccare il pass per questa competitiva rassegna toscana, allenati dal tecnico Lorenzo Chesi, non hanno infatti mancato di mettersi in bella mostra con gare e riscontri cronometrici di buon livello tecnico, che valgono loro un’onorevole 17esima piazza nella graduatoria finale per società. A livello individuale Matteo Grassi (classe ’03) ha concluso al 18esimo posto sui 100 dorso, nuotandoli in 59’’68, mentre sui 200 dorso si è fermato alla 23esima piazza, con il tempo di 2’10’’80. Christian Cicali (’05) ha offerto a sua volta buone prestazioni ottenendo il 18esimo posto sui 200 farfalla con 2’11’’32 e il 25esimo sui 50 farfalla, chiusi con il crono di 26’’70. Nella specialità dei 200 rana, invece, Francesco Cocci (classe ’01) ottiene il 26esimo tempo in 2’29’’13.

Veniamo poi al comparto delle staffette dove i giovani nuotatori valdelsani hanno disputato delle buone frazioni nelle, a partire dalla 4x100 stile composto da Francesco Cocci, Christian Cicali, Matteo Grassi ed Eugenio Pollini. I quattro portacolori del Certaldo Nuoto hanno fatto registrare il tempo di 3’47’’67, che gli è valso il nono posto finale. Più o meno sulla stessa lunghezza d’onda anche la 4x100 mista, che ha ottenuto l’11esima piazza con il crono di 4’09’’23. Questi i quattro frazionisti: Lorenzo Carpitelli, Massimo Corsoni, Christian Cicali ed Eugenio Pollini. Infine, un altro nono posto lo portano a casa anche le ragazze della 4x100 mista Femmine Martina Montagnani, Ilaria Leoncini, Sofia Fioravanti e Giorgia Russo, capaci di nuotare le quattro specialità in 4’39’’56. Un bel regalo, insomma, sotto l’Albero per il Certaldo Nuoto, che ancora una volta dimostra di essere una delle più belle realtà a livello regionale. Adesso, però, è tempo di godersi questi giorni di festa e poi di nuovo tutti in vasca per preparare i prossimi importanti impegni.